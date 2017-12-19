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В Санкт-Петербурге смогли избежать теракта
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18 Декабря 2017 07:06

В Санкт-Петербурге смогли избежать теракта

ФСБ России провело спецоперацию на прошлой неделе. Задержаны 7 членов "Исламского государства". У них нашли взрывчатку и компоненты самодельных устройств, а также автоматы и боеприпасы. Информацию о готовящихся терактах России предоставило ЦРУ. Ее хватило, чтобы разыскать и задержать преступников, которые готовили взрыв в Казанском соборе. 

  

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