В Санкт-Петербурге смогли избежать теракта

18 Декабря 2017 07:06

ФСБ России провело спецоперацию на прошлой неделе. Задержаны 7 членов "Исламского государства". У них нашли взрывчатку и компоненты самодельных устройств, а также автоматы и боеприпасы. Информацию о готовящихся терактах России предоставило ЦРУ. Ее хватило, чтобы разыскать и задержать преступников, которые готовили взрыв в Казанском соборе.