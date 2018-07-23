В топе белорусских информлент вот уже который день остается непогода. Фото и видео небывалого разгула стихии заполонили и соцсети. И, по всей видимости, ждем новых сториз. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. Нас по-прежнему ожидают дожди, грозы, шквалистый ветер. Накануне основной удар стихии пришелся на восток страны. Сильные ливни обрушились на Могилевскую область, установив рекорды по осадкам. Как итог - размыты очередные дороги, затоплены подворья. Жители продолжают подсчитывать ущерб. Коммунальщики переведены в усиленный режим работы. Откачивать воду помогают и спасатели. В наиболее пострадавших от непогоды районах побывал Андрей Ястребов.

Улица Фатина, перекресток улиц Тимирязевской и Первомайской. Могилев, скорее, напоминает Венецию с ее каналами. На несколько часов стал городской транспорт. А волны в центре города в топе новостных лент и соцсетей. На областной центр обрушилась почти полумесячная норма осадков. Высота подтоплений достигала полутора метров. Полностью ушла под воду площадь Славы.

Это трасса Могилев - Бобруйск. В деревне Селец от удара стихии сорвало крышу с частного дома. А местным жителям вместе с водителями пришлось участвовать в настоящей спасательной операции - освобождать дорогу от рухнувших деревьев. Утром в МЧС и коммунальные службы обрушился шквал звонков от потерпевших жителей области.

Вадим Врублевский, официальный представитель Могилевского областного УМЧС: "Наиболее пострадали у нас два района - это Могилевский и Костюковичский, а также город Могилев. Подтоплено 81 домовладение, 199 всевозможных строений. Люди подняты по тревоге - ведется работа по откачке воды".

Что такое месячная норма осадков, жители Костюковичей - самого восточного района области - узнали впервые за полвека. Улицы превратились в полноводные быстрые реки. Об урожае многим сельчанам придется забыть. Ливни буквально смыли их приусадебные участки. Превратив стоки в водопады с водоворотами.

11 участков дорог в Могилевской области ушли под воду. Но больше всего не повезло жителям поселка Щеглица Могилевского района.

В считанные часы и это, на первый взгляд невзрачное болотце, превратилось в настоящую бурную реку, которая снесла около 10 метров дороги - главной артерии, соединяющей местную деревню и райцентр.

Работы по восстановлению - это почти 600 кубометров песка, гравия будут засыпаны в котлован. Самосвалы выстраиваются в очередь. А как иначе?! Ведь иной дороги для местных жителей нет. Многие к родным попадут лишь поздно вечером, а то и вовсе утром.

Зарина Полякова, местная жительница: "Ехали к бабушке в деревню - Зинаиде Николаевне. Вот, приехали сюда, а здесь размыто. Здесь дороги больше нет. Через лес, но там тоже дожди три дня идут. Поэтому туда никак. Приедем вечером или завтра".

Александр Смирнов, директор ДРСУ-128: "Подмыв устраняли асфальта-бетонного покрытия на автодороге Могилев - Махово. Одна бригада занимается. А вот здесь произошел размыв насыпи гравийной дороги. Мобилизуем все имеющиеся возможности".

Предугадать, где в следующий раз ударит стихия, невозможно. Поэтому дорожники стараются успеть до новой волны. В центре внимания - обветшавшие мелиоративные каналы, укрепление шлюзов, как, например, в деревне Костинка.

Синоптики Беларуси по-прежнему советуют не расслабляться. На завтра прогнозируют на большей части страны грозы, ливни и шквалистое усиление ветра до 20 м/сек. Воздушные массы с Черного моря окутают и столицу.

К выходным дождей станет меньше, правда, на смену им придет 30-градусная жара.