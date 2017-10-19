Лобовое столкновение рейсового автобуса и Mercedes Sprinter в Новополоцке

19 Октября 2017 12:07

В Новополоцке в лобовую столкнулись рейсовый автобус МАЗ и Mercedes Sprinter, погиб водитель последнего. Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело. Как сообщили в ГАИ, 27-летний житель Новополоцка за рулем микроавтобуса Sprinter вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Из машины его извлекли спасатели при помощи спецоборудования, однако спасти молодого человека так и не удалось, он умер по дороге в больницу. Кроме водителя, в салоне автобуса находился еще один человек. Это женщина, ее осмотрели медики и отпустили домой.

На момент происшествия в автобусе МАЗ находилось 10 пассажиров, место аварии они поспешили покинуть, и сейчас следователи просят всех откликнуться. Как выяснилось, погибший водитель неоднократно привлекался за нарушения ПДД. Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе на наличие алкоголя в крови погибшего.