В Беларуси обновили порядок регистрации недвижимости

Вступили в силу поправки в законы. Теперь необязательно лично регистрировать квартиру или земельный участок. Это может сделать и посредник. Кому белорусы смогут доверить имущественные вопросы, как новый порядок отразится на стоимости услуг?

Ольга Анищенко о регистрации по-новому.

Столичное агентство по госрегистрации даже будним утром принимает практически в режиме нон-стоп. Узаконить дом, получить техпаспорт или справку о том, что в собственности, - сотни очередников за документами, оформить которые, как говорится, совсем не минутное дело. Но теперь всю бумажную работу можно доверить посреднику.

Кто выполнит эту роль? Во-первых, адвокаты и нотариусы. Они главные помощники в заключении сделок. Местные исполкомы. Важное подспорье там, где нет нотариальной конторы. Запишут в посредники и риелторов. Продавцы недвижимости заодно подготовят все документы. А еще - жилищные или гаражные кооперативы, садоводческие товарищества, а также банки (на случай заключения договора ипотеки). И, конечно, застройщики.

Что важно, сама процедура регистрации недвижимости по-прежнему за агентствами по госрегистрации. Заказчик ничем не рискует. Посредники нужны, чтоб сэкономить время своего клиента.

По аналогии, к примеру, будут действовать и риелторы. Отмечают: сделки станут возможны прямо в офисах агентств недвижимости. Те, кто будет работать в качестве посредника, получат бесспорное конкурентное преимущество на рынке. Ведь потребитель удобство оценит. Другое дело, влетит ли услуга в копеечку? Эксперты замечают: заработать посредники смогут, но не все. У тех же риелторов цены строго регламентированы. А вот у банков свободы больше.

Да и оказывать услуги посредника, наверняка, будут не все юристы, банкиры или застройщики. Закон не обязывает. С другой стороны, изъявить желание может каждый. Чтобы записаться в посредники, нет никаких препонов.

Итак, все просто: регистрируешься - получаешь статус. Другое дело, все ли сегодня готовы взять на себя дополнительные заботы? Но инициаторы поправок уверены: в борьбе за клиента потенциальным посредникам придется самим подучиться, чтобы работать без оплошностей и заминок.

Важный момент: посредник - вовсе не обязанность, а право гражданина. Ведь по закону позволят выбирать - пользоваться посторонней помощью либо действовать по старинке, предпочитая посреднику личные визиты в агентства. Но даже в этом случае станет удобнее. Столичному жителю не нужно будет отправляться в глубинку, чтобы оформить право на домик в деревне. Принцип, который стирает границы, пока реализован лишь в пределах областных центров. Но вскоре территориальный подход регистрации сделок отменят в масштабах всей страны.