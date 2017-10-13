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Белорусы уступили на своем льду "Салавату Юлаеву" 2:4
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12 Октября 2017 12:18

Белорусы уступили на своем льду "Салавату Юлаеву" 2:4

Ошибки в первом периоде стали ключевыми, а хоккеистам минского "Динамо" не хватало реализации и нацеленности на ворота. Таково послематчевое резюме главного тренера "зубров" Горди Дуайера. Напомним, накануне белорусы уступили на своем льду "Салавату Юлаеву" 2:4. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" - 10-е.  

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