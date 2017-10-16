В Беларусь на смену прохладе и дождям приходит потепление

16 Октября 2017 09:05

Правда, оно продлится только до середины недели. Воздух прогреется до плюс 16-ти, а по юго-западу - до 19-ти тепла. Небольшие дожди и туман ожидаются только по северу Беларуси. Тепло и без осадков будет и в Минске.