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В Беларусь на смену прохладе и дождям приходит потепление
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16 Октября 2017 09:05

В Беларусь на смену прохладе и дождям приходит потепление

Правда, оно продлится только до середины недели. Воздух прогреется до плюс 16-ти, а по юго-западу - до 19-ти тепла. Небольшие дожди и туман ожидаются только по северу Беларуси. Тепло и без осадков будет и в Минске.

  

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