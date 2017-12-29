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С Новым годом и Рождеством зарубежных лидеров поздравил Президент Александр Лукашенко
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31 Декабря 2017 12:04

С Новым годом и Рождеством зарубежных лидеров поздравил Президент Александр Лукашенко

Поздравления от имени Главы государства направлены руководству России и Китая - лидерам стран по интеграционным объединениям, а также многим другим руководителям международных и региональных организаций, видным зарубежным общественным и религиозным деятелям. В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров - руководств международных организаций, государственных и общественных деятелей. В их числе президенты стран Содружества, ЕС, Председатель КНР, король Иордании и королева Дании, канцлер ФРГ, президенты Венесуэлы, Аргентины, Египта, ОАЭ, Монголии, Республики Корея, Пакистана, Кении, а также премьер-министр Японии, генерал-губернатор Новой Зеландии, генеральные секретари ОДКБ и НАТО.

  

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