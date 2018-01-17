Центр китайской традиционной медицины появился в Минской областной больнице

17 Января 2018 07:12

Зона, свободная от таблеток и лекарств. В Минской областной больнице появился центр китайской традиционной медицины. Укреплять здоровье пациентов тут будут старинными методиками, которые в Поднебесной практикуют уже более тысячи лет. А вот оборудование здесь, наоборот, самое современное. В основе лечения воздействие на точки жизненной силы "ци". На теле человека их более 300. Воздействовать на энергетические места будут как традиционной иглотерапией и пиявками, так и высокотехнологическими лазером и электроимпульсами.

Цай Лихуэ, директор бюро традиционной китайской медицины провинции Джэциян (Китай): "Традиционная медицина в Китае, как и тысячи лет назад, очень популярна. Это тот случай, когда без лекарств можно получить необходимую помощь здоровью. Этот центр в Минской области очень хороший, но мы все равно хотим помочь значительно расширить список медицинских услуг. Белорусы должны получать весь спектр медицинской реабилитации, и мы будем всеми способами способствовать этому".

Кроме того, ближайшие две недели искусство лечения для белорусских коллег будут преподавать китайские мастера традиционной медицины. А лучшие ученики пройдут и полный курс обучения в ведущих университетах и клиниках Китая.