27 Апреля 2018 15:16

Увидеть Минск с высоты. Столица сегодня открывает сезон аттракционов. Во время зимнего перерыва специалисты провели плановый ремонт и техническую диагностику каруселей. Зоны отдыха обновили - в парке Горького появился новый батутный городок, а в парке Челюскинцев - детские игровые площадки. В этом году станет доступна и новая система оплаты - при помощи карты клиента или через смс.

Покататься на аттракционах в столице можно в 4-х парках: имени Горького, Челюскинцев, а также 50-летия Октября и 900-летия Минска.