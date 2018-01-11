10 Января 2018 21:15

В понедельник состоялся юбилейный - 50-й - тур игры "Удача в придачу!". И уже сегодня главным победителям вручили суперпризы - три автомобиля и квартиру в престижном районе столицы. Стоит отметить, что выигрывать с "Еврооптом" теперь можно в два раза чаще. С нового года розыгрыши проходят каждую неделю. Подробности - в репортаже Ксении Лебедевой.

Это Рождество стало действительно волшебным для студентки Ольги Кудако из Хойников. Ее младший брат тяжело болеет, мама была вынуждена была оставить работу, чтобы за ним ухаживать. Выигрыш сильно поможет семье финансово. Ведь квартиру можно сдавать и получать стабильный ежемесячный доход.

Внедорожники "Ниссан-Жук" достались грузчику магазина "Евроопт" Игорю Бейзарову из Добруша, бухгалтеру госпредприятия Ольге Абдигапировой из Слуцка, а также парикмахеру из Минска Ксении Лазарчик, победу которой принесла "Е-доставка".

Кстати, это уже 16-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Уже через 4 дня будут объявлены новые счастливчики очередного тура игры "Удача в придачу!". Вся страна узнает имена людей, чья жизнь в один момент кардинально изменится в лучшую сторону. А буквально через несколько часов после розыгрыша ведущие игры лично приедут к победителям тура, чтобы поздравить их с выигрышем. Так что, держите свои телефоны наготове - быть может, в этот понедельник звонок удачи услышите именно вы.