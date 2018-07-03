Слова благодарности ветеранам и признания в любви Родине звучат не прекращаясь

Слова благодарности ветеранам за мир и свободу и признания в любви Родине звучат не прекращаясь. Патриотизм и гордость за свою страну сегодня объединили белорусов. Не осталось равнодушных к подвигам горячих сороковых. Об этом с признательностью говорят многочисленные гости торжеств в центре Минска.

Андрей Равков, Министр обороны Беларуси: "Это праздник нашей государственности, праздник нашей независимости. Это день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому всё, что связано с этим праздником, - это самые чистые, самые хорошие чувства и радость за то, что мы живем в мирной стране, и над нами, пусть и хмурое немножко, но мирное небо".

Владимир Зиновский, Министр экономики Беларуси: "Это самый главный, на мой взгляд, праздник для белорусского народа. Для всего белорусского общества. Мы его встречаем с определенными успехами, вы видите, что экономика Беларуси выходит из рецессии. Поэтому радостно. Нам завидуют многие страны, по-доброму завидуют. Приезжают к нам в гости, посмотрите, как много у нас людей, мы вчера гуляли по проспекту Победителей, много иностранных туристов. И россиян, и из других стран. Это радует".