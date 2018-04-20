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Сильный ветер возвращается в Беларусь
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20 Апреля 2018 13:07

Сильный ветер возвращается в Беларусь

Синоптики снова объявили оранжевый уровень опасности. Ожидаются порывы до 20 м/с. По северо-востоку кратковременные дожди и грозы. Днем - 21-24 тепла. В воскресенье воздух со Скандинавии принесет похолодание. Дневной максимум +16 и дожди.  

  

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