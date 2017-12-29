Сегодня с 9-ти часов утра по традиции работают прямые телефонные линии

30 Декабря 2017 09:12

С проблемными вопросами можно обратиться к министру информации Александру Карлюкевичу.

Традиционно на связь с населением выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов, а также управляющие делами. Напомним, прямые телефонные линии в столице и областях будут работать до полудня.