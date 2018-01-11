ПВТ и БГУИР открывают курс, в котором эксперты поделятся опытом, как создать свой стартап

11 Января 2018 19:16

Учеба без ведения конспектов, а в роли лекторов всемирно известные IT-бизнесмены.

Парк высоких технологий и БГУИР открывают курс, в котором эксперты поделятся опытом, как создать свой стартап. Специальная программа разработана в ПВТ. Все учебные материалы доступны в режиме онлайн, включая и лекции преподавателей известных западных университетов. Первая аудитория собрала 30 человек - это студенты и магистранты БГУИР. Главная цель курса - показать, как создать проект с нуля. Не только технические, но юридические и маркетинговые тонкости.

Курс "Стартап для начинающих" продлится до апреля. Парк высоких технологий планирует организовывать подобные выступления успешных предпринимателей и в других учебных заведениях страны. Данные занятия для студентов и магистрантов БГУИР проходят на бесплатной основе.