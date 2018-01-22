Общество
18 Января 2018 21:35
Пра надвор'е
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22.01.2018 07:16 / Общество В Беларусь поставлена очередная партия бронеавтомобилей "Дракон"
21.01.2018 15:15 / Общество Открыто обо всем в "Главном эфире" сегодня в 9 вечера
21.01.2018 15:07 / Общество В Беларуси осадков не ожидается, но станет холоднее
21.01.2018 12:06 / Общество Гомельская область в январе отмечает 80 лет со дня образования
21.01.2018 12:01 / Общество Беларусь отмечает юбилейную дату с Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном
21.01.2018 09:10 / Общество В мире сегодня отмечают День снега
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20.01.2018 21:17 / Общество Сегодня Ил-76 на борту с гуманитарным грузом вылетел из Национального аэропорта Минск во Вьетнам
20.01.2018 15:36 / Общество На севере Беларуси собирают урожай экзотических фруктов
20.01.2018 15:33 / Общество На Крещение окунались в импровизированную иорданку и военнослужащие
20.01.2018 15:31 / Общество В Могилевском районе накануне Крещения освятили часовню с купелью у деревни Дубинки
20.01.2018 15:25 / Общество Вековой юбилей Петра Лярского
20.01.2018 15:23 / Общество Дайджест новостей Гродненского региона
20.01.2018 15:20 / Общество Приложение для смартфона от брестских гимназистов
20.01.2018 15:19 / Общество Масштабные учения спасателей в горнолыжном центре "Силичи".
20.01.2018 15:17 / Общество Новые формы социального обслуживания внедряют в Беларуси