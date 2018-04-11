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Партизанский район - лучший в столице - по итогам прошлого года
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11 Апреля 2018 18:05

Партизанский район - лучший в столице - по итогам прошлого года

На его территории зарегистрировано 142 предприятия. 20 из них - республиканского значения. Лидеры по экономическим показателям Тракторный, Моторный, Электротехнический заводы и пищевые фабрики. Пятая часть продукции, выпущенной в Минске в прошлом году, на счету именно Партизанского района. Четверть - инновационная. Сегодня произошло торжественное открытие районной Доски гонора. За высокие социально-экономические показатели отмечены 18 предприятий.

Средняя зарплата в Партизанском районе сейчас превышает тысячу рублей. За прошедший год в районе введено в эксплуатацию 18 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для многодетных семей.

  

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