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Облачные центры по учету коммунальных услуг появятся в столице
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15 Января 2018 13:08

Облачные центры по учету коммунальных услуг появятся в столице

Пилотный проект планируют запустить уже в этом году. Таким образом несколько домов целиком оборудуют современными счетчиками по учету газа, воды и электроэнергии. Ноу-хау автоматически будет снимать показатели и отправлять их в расчетный центр.

Пока в столице проходит полномасштабная замена старых электросчетчиков на современные, которые уже имеют возможность самостоятельно снимать с себя показания.

  

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