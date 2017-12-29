О транспорте на Новый год

31 Декабря 2017 09:06

Для всех авто (за исключением общественного транспорта) сегодня с 10 вечера и до завершения ночных гуляний перекроют движение от улицы Немига в сторону проспекта Победителей. С часа ночи 1 января и до окончания фейерверка будет ограничено движение по проспекту Победителей и по улицы Сторожевской. Воспользоваться общественным транспортом в новогоднюю ночь можно до 5 утра, метро - до 4.