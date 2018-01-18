В Брагинском районе спасли лося из полыньи

18 Января 2018 12:08

В Брагинском районе милиция доставала лося, который провалился в полынью. Эти кадры сняли оперативники, которые патрулировали зону отселения. Поскольку лед в южных районах тонкий, опасность была и для людей. Милиционеры решили проломать лед до берега, чтобы животное выбралось само.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

"Сергей Горошко более 6 лет патрулирует зону отселения и отчуждения, но с ситуацией, когда надо было спасать животное, столкнулся впервые. Что любопытно, буквально накануне он просматривал ролики, когда звери попали в аналогичную ситуацию. Еще подумал, что на Брагинщине, где всегда тепло, вряд ли такое может случиться - как-никак самая южная точка страны. И надо же! Через сутки сам попал в такую историю".

Лось был настолько вымотан, что на земле не смог ступить и шагу. Правда, спустя 10 минут сохатый оклемался и ушел в лес.