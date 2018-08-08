В Минске проходит слушание по делу Александра Коржича

22 военнослужащих признаны потерпевшими, и это не полный список пострадавших во время службы. Минский областной суд в выездном судебном заседании в здании Московского района начал судебное разбирательство уголовного дела по факту смерти Александра Коржича. На скамье подсудимых трое военнослужащих учебного центра в Печах: Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Важевич.

Им выдвинуты обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия - доведение до самоубийства", "Получение взятки" и "Кража". На процессе присутствуют мама и бабушка погибшего солдата. Также сегодня в суд явились 22 военнослужащих, но это неполное число потерпевших. Остальные будут вызваны на процесс позже. Обвиняемым по делу грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.