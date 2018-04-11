Новому белорусскому спутнику подготовят уникальные фотоаппараты

12 Апреля 2018 07:10

Мир сегодня отмечает День космонавтики. Накануне праздника стало известно, что к новому белорусскому спутнику специалисты планируют подготовить уникальные фотоаппараты отечественного производства. Действующая оптика позволяет видеть даже лобовые стекла автомобилей с высоты 36 000 километров, а новый аппарат будет еще более точным. К слову, новый спутник на бумаге будет готов уже к 2019 году. Тот, что находится сейчас на орбите, в рабочем состоянии.

Дмитрий Сикорский, начальник научно-конструкторского управления "Космос" ОАО "Пеленг": "На сегодняшний день в космосе находится 5 комплектов съёмочной аппаратуры, которая установлена на спутник белорусский и на российские космические аппараты. До конца этого года планируется еще 3 запуска спутников различных заказчиков, на которые будет установлена полезная нагрузка производства ОАО "Пеленг".

2018 год станет особенным для белорусской космонавтики. Ведь в сентябре Минск примет международный конгресс, на который съедутся более 150 космонавтов из 40 стран.