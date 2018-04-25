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Туристы больше не смогут арендовать квартиру в Пальма-де-Майорке
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25 Апреля 2018 12:04

Туристы больше не смогут арендовать квартиру в Пальма-де-Майорке

Официальный запрет властей вступит в силу в июне. Местные жители не первый год жалуются на рост цен на арендное жилье. Его спровоцировало большое число приложений для краткосрочной аренды. Мэр Пальмы заявил, что эта мера будет примером для других городов, страдающих летом от массового туризма. Например, для Барселоны. Но бизнес считает, что такое решение негативно скажется на доходах многих горожан.

  

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