Главная>>Общество>>На прямую телефонную связь с населением выйдет председатель Госкомитета по имуществу
Общество
RSS
На прямую телефонную связь с населением выйдет председатель Госкомитета по имуществу
Скачать Поделиться

23 Декабря 2017 09:22

На прямую телефонную связь с населением выйдет председатель Госкомитета по имуществу

Сегодня до полудня на прямую телефонную связь с населением выйдет председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. Номер можно уточнить на официальном сайте правительства.

Также традиционно в субботу с проблемными вопросами можно обратиться к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами. Прямые телефонные линии и в столице и областях также будут работать сегодня до полудня.

 

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 22.12.2017 21:45 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =