23 Декабря 2017 09:22

Сегодня до полудня на прямую телефонную связь с населением выйдет председатель Госкомитета по имуществу Андрей Гаев. Номер можно уточнить на официальном сайте правительства.

Также традиционно в субботу с проблемными вопросами можно обратиться к заместителям председателей областных, городских и районных исполкомов, а также к управляющим делами. Прямые телефонные линии и в столице и областях также будут работать сегодня до полудня.