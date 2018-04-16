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Гандболисты минского СКА заняли третье место в Балтийской лиге
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16 Апреля 2018 15:05

Гандболисты минского СКА заняли третье место в Балтийской лиге

Гандболисты минского СКА заняли третье место в Балтийской лиге, финал четырех которой принимала эстонская Пыльва. В матче за бронзу белорусы сильнее украинского ЗТР - 40:37. Победитель определился после второго дополнительного времени. Золото турнира у финского "Риихимяки Кокс". В составе клуба сразу 5 белорусов. С серебром местная "Пыльва".

  

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