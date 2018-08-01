Минск продолжает благоустройство

Более 40 дворовых территорий ждет капитальный ремонт в следующем году. В этом году рабочие работают на 10 объектах. Один из самых значимых в Московском районе. Там обновляют пешеходные зоны, увеличивают количество парковочных мест. В скором времени появятся футбольное поле и баскетбольная площадка со специальным покрытием, площадка для выгула собак, велопаркинг с видеонаблюдением и детский городок.

Установят также новую контейнерную площадку и освещение. Объект планируется сдать до конца октября.