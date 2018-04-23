На белорусской границе накануне задержали жительницу Польши

24 Апреля 2018 07:09

Брестским пограничникам от польских коллег поступила информация, что на нашей территории может находиться 30-летняя женщина. Ее тревожная группа обнаружила на берегу Западного Буга. Выяснилось, что гражданка Польши бросилась в реку, пытаясь вытащить свою сбежавшую собаку. Однако сильное течение унесло женщину на территорию нашей страны. Пограничники оказали ей необходимую помощь.