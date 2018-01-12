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МВД: В Беларусь в рамках безвизового режима ежедневно въезжает полторы тысячи туристов
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12 Января 2018 15:03

МВД: В Беларусь в рамках безвизового режима ежедневно въезжает полторы тысячи туристов

Полторы тысячи гостей в день. По данным МВД, именно такое количество туристов ежедневно въезжает в Беларусь в рамках безвизового режима. Такая открытость уже приносит прибыль. Но приоритетными остаются вопросы безопасности. Почти за год действия безвизового режима в Беларуси зафиксировано пятьсот нарушителей. Это немного, говорят правоохранители. Нарушения в основном касались задержки туристов более чем на пять дней. Однако были и те, кто за это время успевал посетить и страну-соседку – Россию, что в безвизовом режиме делать запрещено.

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси: 

"В ближайшее время переговоры с компетентными органами Российской Федерации будут продолжены. Очередной раунд переговоров должен состояться на территории нашего государства. И я думаю, сейчас мы сформируем до конца переговорную позицию и пригласим российских коллег на очередной раунд переговоров. Я думаю, что он будет последний. В силу определенных обстоятельств. Российская сторона настаивает на том, чтобы соглашение о взаимном признании виз и разрешительных документов начало применяться в первом квартале текущего года в силу ЧМ по футболу".

  

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