Минск совершенствует велосипедную инфраструктуру

27 Апреля 2018 15:22

Появятся новые веломаршруты, специальные знаки и гаражи для экотранспорта. Водителям двухколесных разрешат двигаться по проезжей части. Правда, пока только на некоторых улицах. Пилотный проект готовит ГАИ.

А чтобы сформировать культуру велодвижения, будут проводить встречи для велолюбителей и снимут социальные ролики. Александра Кавелич - о велосипедном Минске.

20 километров по городу. В такое велопутешествие Никита Баев отправляется почти каждый день. На привычном маршруте - вдоль проспекта Дзержинского - отдельной дорожки для двухколесного транспорта нет. Однако и это, по словам велолюбителя, сейчас далеко не единственное условие комфортной велосипедной инфраструктуры.

Как сделать минские улицы максимально удобными для велосипедистов и избежать конфликтов с пешеходами и водителями авто? Свои идеи предлагают столичные велоактивисты. Среди инициатив - специальные знаки, новые маршруты и даже конкурс среди вузов.

Выбирать безопасную скорость и не лавировать среди пешеходов. По словам любителей экотранспорта, еще один шаг на пути к настоящей велосипедной столице - сформировать культуру велодвижения.

Кстати, в скором времени велосипедную инфраструктуру усовершенствуют. Так, водителям двухколесных разрешат двигаться по проезжей части. Правда, пока только на некоторых улицах.

Велосипедный трафик в Минске с каждым годом увеличивается. Более полумиллиона велосипедов на столичных улицах - такой индекс популярности экотранспорта.

Без заторов и вреда для экологии сейчас можно добраться почти в любую точку города. В столице более 150 километров велодорожек. Вскоре эта цифра значительно увеличится. Например, в микрорайоне Чижовка специально для велосипедистов построят мост.

Развивают в городе и систему велопарковок. Стоянки для экотранспорта появляются не только у офисов и жилых домов, но и рядом со станциями метро. Открыли в городе и велогаражи - только в Заводском районе в этом году установят 20 таких боксов.