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Мероприятия ко Дню здоровья стартовали и в Могилеве
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7 Апреля 2018 15:12

Мероприятия ко Дню здоровья стартовали и в Могилеве

Более 400 пионеров и октябрят со всей страны принимает Дворец спорта "Олимпиец". На этот раз организаторы сделали акцент на популяризации дворовых игр. Победители спортивного марафона будут отмечены дипломами и призами.

  

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