Мероприятия ко Дню здоровья стартовали и в Могилеве

7 Апреля 2018 15:12

Более 400 пионеров и октябрят со всей страны принимает Дворец спорта "Олимпиец". На этот раз организаторы сделали акцент на популяризации дворовых игр. Победители спортивного марафона будут отмечены дипломами и призами.