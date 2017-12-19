18 Декабря 2017 09:12

Он написал картину за 1 секунду. Василий Пешкун большинство своих полотен создает под открытым небом, не взирая на капризы природы. Экспрессивные произведения белорусского мастера - в коллекциях России, Израиля, Японии, Италии, Франции, и даже в фондах музея современного русского искусства в американском Джерси Сити. Образ художника зашифровывает в своих стихах и картинах супруга-сюрреалистка. Вместе с женой и дочерью он создал семейный театр, который отметили наивысшей наградой на фестивале в Москве.

Художник Василий Пешкун в проекте Агентства теленовостей "Наши" - смотрите сегодня после "Панорамы".