Главная>>Общество>>Художник Василий Пешкун в проекте Агентства теленовостей "Наши"
Общество
RSS
Художник Василий Пешкун в проекте Агентства теленовостей "Наши"
Скачать Поделиться

18 Декабря 2017 09:12

Художник Василий Пешкун в проекте Агентства теленовостей "Наши"

Он написал картину за 1 секунду. Василий Пешкун большинство своих полотен создает под открытым небом, не взирая на капризы природы. Экспрессивные произведения белорусского мастера - в коллекциях России, Израиля, Японии, Италии, Франции, и даже в фондах музея современного русского искусства в американском Джерси Сити. Образ художника зашифровывает в своих стихах и картинах супруга-сюрреалистка. Вместе с женой и дочерью он создал семейный театр, который отметили наивысшей наградой на фестивале в Москве. 

Художник Василий Пешкун в проекте Агентства теленовостей "Наши" - смотрите сегодня после "Панорамы".

  

Другие новости

Прогноз погоды на 20 декабря Прагноз надвор'я на 20 снежнч 19.12.2017 15:38 / Общество Прогноз погоды на 20 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =