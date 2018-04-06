Из-за потепления в Беларуси большая вероятность паводков

3 Апреля 2018 21:15

В Беларусь идет долгожданное тепло. Уже завтра по югу страны до 18-ти градусов. А, как известно, где весенний значимый плюс, там большая вероятность паводков. От подтоплений страдают не только сельчане, чьи дома в низинах, но и горожане. К примеру, жители могилевской новостройки не могут попасть в свои квартиры. Дом буквально залит талой водой из соседнего поля. Еще одна серьезная проблема - рыбаки. Любители зимнего отдыха, пренебрегая собственной безопасностью, пытаются поймать удачу за хвост. Правда, порой это заканчивается плачевно. О ситуации на белорусских реках Александр Хоровец.

Хочешь выйти на улицу - ступай в окно. Последние два дня Веронике Юшкевич, как и всей ее семье, приходится пользоваться альтернативным выходом из дома. Вода затопила двор и отрезала все пути.

Озеро у дома в деревне Колядичи образовалось всего за ночь. Хозяева к такому сценарию готовы не были. Говорят: такой потоп у них впервые.

Причина местного потопа, по словам жителей, в ливневке. Трубу положили здесь еще лет 20 назад и все укатали асфальтом. Однако о прочистке системы никто не беспокоился. Все пустили на самотек. И когда воде не было куда деваться, она остановилась в огородах и подвалах домов.

Виктория Спивакова рассказывает: с проблемой водоотведения не раз обращалась в разные инстанции. Однако местные власти говорят: за своей территорией хозяева должны следить сами.

Наталья Жук, председатель Сеницкого сельисполкома: "Людям нужно собраться и решить, как они пустят эту воду. Кто позволит по своему огороду эту воду пропустить? Может это будет лоток открытый, может закрытая труба. Но это нужно сделать самим дружно".

На этот раз на помощь местным жителям пришли спасатели. Вторые сутки здесь работает мощный насос. Оборудование каждую секунду откачивает 100 литров.

Весеннее половодье уже который год подряд – настоящее бедствие для жителей микрорайона Казимировка в Могилеве. Вода с полей стекает прямо на приусадебные участки, превращая их в бассейны. Вторые сутки здесь потоп. Коммунальные службы обещают проблему решить.

В воде оказались и с полсотни домов в Бобруйском, Быховском, Белыничском и Кировском районах. Подтоплены два участка дорог в Могилеве общей протяженностью около полутора километров. И все же несмотря на потепление могилевские гидрологи отмечают снижение воды в реках области.

Роман Рябов еще не до конца понял, что подарил второй день рождения 60-летней женщине. Говорит: несколько дней назад он вместе с отцом прогуливался у Цнянского водохранилища. Вдруг увидели - на тонкий лед выбежала собака. Вслед за ней хозяйка. Однако ледяной панцирь не выдержал, и пенсионерка ушла под воду. Не раздумывая, 10-классник бросился на помощь. Женщину с переохлаждением доставили в больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

А вот подарить еще один день рождения этим рыбакам спасатели могут и не успеть. Несмотря на предупреждения и истории с печальным концом, любители подледной рыбалки не спешат сматывать удочки. И это несмотря на то, что синоптики прогнозируют в ближайшие дни до плюс 18.