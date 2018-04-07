Эта рабочая неделя будет длиннее на один день

9 Апреля 2018 07:16

Эта неделя для белорусов будет длиннее на один день. Суббота объявлена рабочей. Зато на следующей неделе - в понедельник и вторник - будем отдыхать. Также шестидневка ожидает нас с 23 по 28 апреля. Нерабочими будут 30 апреля и 1 мая.