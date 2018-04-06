Для минских общественных и административных зданий завершается отопительный сезон

5 Апреля 2018 07:19

Решение об отключении отопления у остальных категорий еще не принято. Батареи в квартирах станут холодными, когда установится нужный температурный режим и будет благоприятный прогноз. Областные исполкомы и Мингорисполком самостоятельно принимают решение об отключении отопления при среднесуточной температуре 8 тепла и выше.