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В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан
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18 Января 2018 07:27

В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня с населением встретится министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, глава Минфина Владимир Амарин и уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко. Выездные приемы также пройдут в пятницу и субботу. Такая форма работы продолжится и на следующей неделе.

  

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