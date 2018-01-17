В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан

18 Января 2018 07:27

В этом месяце их проведут министры и руководители госорганов. Сегодня с населением встретится министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, глава Минфина Владимир Амарин и уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко. Выездные приемы также пройдут в пятницу и субботу. Такая форма работы продолжится и на следующей неделе.