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Более 700 фур ожидают въезда на белорусско-литовской границе
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26 Апреля 2018 17:01

Более 700 фур ожидают въезда на белорусско-литовской границе

Причина - технический сбой информационных систем литовской таможни. Оформление транспорта, въезжающего в соседнюю страну, полностью остановлено. Самая сложная ситуация в пункте пропуска "Каменный Лог". Там очереди дожидаются около 400 большегрузов.

Иван Телешинский, первый заместитель начальника Гродненской региональной таможни: "На польском направлении у нас достаточно в данный момент сил и средств, рабочих мест для того, чтобы принять этот поток грузовых транспортных средств. Соответственно, Гродненская таможня к предстоящим выходным уже подготовила резерв. И завтра выдвигается на данное направление, чтобы общими усилиями эти очереди привести к минимуму".

По информации, поступающей с литовской стороны, сбой электронных систем должны устранить до конца дня.

  

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