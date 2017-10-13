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Белорусская делегация отправилась на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
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14 Октября 2017 15:08

Белорусская делегация отправилась на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Сегодня белорусская делегация отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

В составе нашей команды 300 человек. Около половины - представители столицы. Это студенты вузов, работающая молодежь, активисты общественных организаций и волонтерских объединений.

Накануне напутственные слова делегатам сказал заместитель премьер-министра Василий Жарко и вручил Государственный флаг Беларуси. Его команда пронесет на параде стран-участниц во время церемонии открытия фестиваля. В этом году Всемирный молодежный форум отмечает свое 70-летие. В Сочи приедут 20 тысяч человек - это представители 150 стран мира.

  

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