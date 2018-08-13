Белорус, находившийся на борту Ми-8, который совершил жесткую посадку в горах Таджикистана, жив

Белорус, находившийся на борту вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в горах Таджикистана, жив. Об этом заявили в МИД нашей страны. По предварительной информации, и с остальными 12 скалолазами и 3 членами экипажа, которые возвращались на базу альпинистов в низовье ледника Фортамбек, все в порядке. Они находится в самостоятельно сооруженном временном лагере. Определены точные координаты нахождения вертолета. Сейчас туда направляются спасатели.