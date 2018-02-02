3 Февраля 2018 09:06

Беларусь и Япония расширили совместную программу "Корни травы" - она направлена на улучшение жизни. В рамках проекта Страна восходящего солнца выделила грант на закупку оборудования для трех больниц Гомельской и Брестской областей. Сумма - свыше двухсот тысяч долларов. Такие меры направлены на помощь людям, пострадавшим от радиации.

Хироки Токунага, посол Японии в Беларуси: "Мы очень рады реализовать такие проекты именно в Беларуси. Мы всегда готовы принимать заявки на проекты от разных организаций".

Валерий Скакун, директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси: "Посольство Японии именно в рамках этой программы направляет средства на ключевые, точечные проблемные вопросы, которые, безусловно, необходимы для наших граждан и наших учреждений".

Отметим, что страны пустили "Корни травы" еще в 2004 году. За это время Минск и Токио запустили 41 проект почти на три с половиной миллиона долларов. Это не только медицинское оборудование, но и программы по развитию жизнедеятельности человека. В ближайшее время их продолжат. На очереди — культура и спорт.