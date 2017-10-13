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18-19 октября пройдут командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии
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12 Октября 2017 17:07

18-19 октября пройдут командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии

МИД Беларуси заявляет о готовности нашей страны принять в качестве наблюдателей на командно-штабных учениях компетентные ведомства всех стран-соседей, а также ряд международных организаций. Среди них - МАГАТЭ и ОДКБ. 18-19 октября будут отработаны предупредительные и защитные мероприятия по реагированию на аварийные ситуации на ядерных объектах, размещенных и за пределами Беларуси. Цель учений - проверить готовность национальной системы оперативного реагирования и адаптировать национальный план защиты населения и территорий от ЧС.

  

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