18-19 октября пройдут командно-штабные учения по реагированию на радиационные аварии

12 Октября 2017 17:07

МИД Беларуси заявляет о готовности нашей страны принять в качестве наблюдателей на командно-штабных учениях компетентные ведомства всех стран-соседей, а также ряд международных организаций. Среди них - МАГАТЭ и ОДКБ. 18-19 октября будут отработаны предупредительные и защитные мероприятия по реагированию на аварийные ситуации на ядерных объектах, размещенных и за пределами Беларуси. Цель учений - проверить готовность национальной системы оперативного реагирования и адаптировать национальный план защиты населения и территорий от ЧС.