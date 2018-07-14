Витебск продолжает жить в ритме "Славянского базара"

В фестивальной афише - более 150 самых разных мероприятий. Концерты сразу на нескольких площадках, кинопоказы, выставки, спектакли. Сегодня на фестивале день молодежи. Марина Романовская знает, какие интерактивные площадки надо обязательно посетить.

- Лично мне нравится вся программа. День молодежи впечатляет, во-первых, своими масштабами. Например, гостям предлагают сыграть в гигантский боулинг и в гигантские шашки. Свои силы думаю попробовать и я.

- Марина, каждый день на "Славянском базаре" - десятки мероприятий. Особенное внимание - детскому и взрослому песенным конкурсам. Какая же атмосфера царит за кулисами?

- Участники конкурсов отмечают, что фестиваль дарит не только творческий опыт, но и новые интересные знакомства. А подробнее - в сюжете.

Чтобы принять участие в детском вокальном конкурсе, участникам пришлось преодолеть путь в сотни и даже тысячи километров. В музыкальном соревновании участвуют представители двадцати стран мира. Впервые - Канады и Великобритании. Наша страна поддерживала двенадцатилетнего Артема Скороля. На престижном соревновании он стал обладателем второй премии.

Новые звезды каждый год появляются и на площади Лауреатов. Во время XXVII "Славянского базара" засияла звезда Розы Рымбаевой. Именно она стала обладательницей специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

В этом году Летний амфитеатр отмечает тридцатилетний юбилей. Во время XXVII "Славянского базара" с сольными концертами на главной площадке выступили Зара, Николай Басков, Ирина Аллегрова. Через несколько часов пройдет юбилейный концерт Александра Морозова. Аншлаги собирают и ночные шоу-программы. В фестивальном ритме Витебск живет круглосуточно.

Даже знаменитые артисты признаются: удивить фестивального зрителя непросто. Поэтому афиша все время пополняется новыми проектами. А книга рекордов фестиваля - новыми творческими достижениями.