В галерее Университета культуры прошла экспозиция "Театр. Іnsight"

13 Апреля 2018 07:16

К 85-летию Большого. В галерее Университета культуры прошла экспозиция "Театр. Insight". Это своего рода закулисье национальной академической сцены. Гости могли увидеть более 200 действующих экспонатов. Отдельный зал выставки посвящен предметам оформления детских спектаклей, свое пространство было и у картин художника по костюмам Екатерины Булгаковой.

А уже через неделю, 19 апреля, масштабная выставка, посвященная юбилею театра, откроется и в Национальной библиотеке. 70 афиш расскажут об истории Большого с момента его зарождения 25 мая 1933 года до современности.