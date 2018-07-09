В фестивальный Витебск продолжают прибывать гости "Славянского базара"

Аккредитации на XXVII Международный форум искусств уже получили без малого 2 тысячи человек. В числе первых - технические службы, журналисты, творческие коллективы. В Витебск уже приехали и участники детского музыкального конкурса. Менее чем через час во время жеребьевки станет известно, под какими номерами выступят юные артисты.

Сегодня состоится и первый фестивальный концерт. На сцене Летнего амфитеатра с программой "Мир вашему дому" выступит Зара. Днем прошла репетиция. В программе специальные гости - Жерар Депардье, Стас Пьеха, Олег Газманов, Даниил Плужников.