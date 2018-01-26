26 Января 2018 18:02

Секреты благородства и капризности такого материала как фарфор раскрывают сразу две выставки в Минске. И бессмертная балетная классика "Жизель" Адольфа Адана на сцене театра оперы и балета.

Как культурно провести выходные - знает Лариса Гулякевич и рубрика "Променад".

"Между руками и пламенем". В художественной галерее "Университет культуры" экспериментальные произведения керамики представляют как знаменитые белорусские мастера, так и совсем неизвестные.

Здесь работы в разных жанрах и техниках, созданные руками мастеров и жаром печи. В произведениях зашифрованы таинственные знаки и истории. К тому же керамисты дают новую жизнь белорусскому культурному наследию. Во время выставки будут проходить творческие встречи с известными керамистами, мастер-классы, которые раскроют секреты технологии производства.

Во время посещения Национального художественного музея Беларуси можно заглянуть в арт-кафе на чашечку кофе. Здесь также новая экспозиция фарфора, живописи и керамики под названием "В сотворчестве с природой".

Автор Ольга Угринович занимается декоративно-прикладным искусством. Она династийный художник и продолжает отцовскую традицию экспериментов с материалом и формой. Мастерски использует природные материалы в своей работе. Так земляника и листья навсегда остаются на ее керамических тарелках.

Фарфор издревле считают благородным, таинственным, но вместе с тем и капризным материалом. Он хрупкий и требует к себе повышенного внимания как во время создания форм, так и при обжиге.

"Жизель, или Вилисы" - бессмертная балетная классика Адольфа Адана. Спектакль в воскресенье дает Большой театр Беларуси.

Это настоящий мировой шедевр хореографии и один из самых популярных спектаклей, который стал символом романтического балета 19 столетия. Со временем балет не теряет очарования и остается одним из самых популярных спектаклей Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Юная Жизель узнает об измене любимого, от горя теряет рассудок и умирает. Она становится одной из вилис - невест, которые умерли еще до свадьбы. В полночь вилисы приходят в мир людей, и мужчина, который оказался рядом в позднее время, становится жертвой - привидения заставляют его танцевать, пока он не упадет, потеряв жизнь. Балетмейстер-постановщик белорусского спектакля - знаменитый Никита Долгушин.

В субботу на сцене белорусского Большого - вокально-симфоническое произведение Джузеппе Верди "Реквием". Нескучных выходных и до следующей пятницы.