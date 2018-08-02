Реставрация Старого замка в Гродно включена в инвестиционную госпрограмму

2 Августа 2018

Королевская резиденция с тысячелетней историей неоднократно перестраивалась. Здесь множество эпох и архитектурных стилей. Воссоздать только один из периодов невозможно. Так как при этом нужно будет избавляться от более поздних наслоений. Елена Бормотова - подробнее.

Реставрация без запрета на посещение. Старый замок в Гродно - бывшая королевская резиденция. Ныне историко-археологический музей. Он работает в обычном режиме. Туристы не испытывают трудностей. Восстановление памятника архитектуры началось осенью прошлого года. Оно пройдет в три этапа. Въездные ворота, галерея и средняя башня - первая очередь строительных работ. Они могут завершиться уже в следующем году. Затем приступят к созданию интерьеров.

Юрий Китурко, директор Гродненского государственного историко-археологического музея, кандидат исторических наук: "Парадные залы - те, которые были королевскими залами - его каплица, королевская баня, так называемый алебастровый бал для отдыха после бани в средней башне, где король мог наблюдать пейзаж за Неманом - это все должно быть воссоздано, согласно стилистике ренессанса 16 века".

Финансирование восстановительных работ осуществляется на паритетных началах за счет республиканского и областного бюджетов. Замок включен в государственную инвестиционную программу. Одним из знаковых архитектурных элементов бывшего Дворца монарха станет купол над въездными воротами.

Александр Яцко, замминистра культуры Беларуси: "Мы ориентируемся на исторические источники, на исторические аналоги. И сейчас, буквально на днях, произошло и происходит общественное обсуждение и рассмотрение различных вариантов этого купола".

За тысячу лет существования Старый замок неоднократно перестраивали. Глобальные изменения в облике он приобретал при Витовте - великом князе Великого княжества Литовского и короле Стефане Батории. Последний пригласил итальянского зодчего Санти Гуччи. Под себя замок переоборудовали и представители династии Ваза. Здесь проходили сеймы Речи Посполитой.

Александр Яцко, замминистра культуры Беларуси: "На данном этапе при реконструкции первой очереди взят за базис облик, который был при Вазах. Существуют международные методики, которые говорят о том, что важна история развития объекта как такового. Он не статичен, он не застыл во времени, он развивается".

Восстановительные работы 21 века сохранят элементы всех эпох и исторических периодов. Тем более что уже найдены весьма интересные и ценные для науки архитектурные детали замка. Фрагменты стены времен Витовта, которые закрыл итальянец Гуччи во въездных королевских воротах. Они будут под специальным стеклом и станут доступны для обозрения.

Еще до начала реставрационных работ на замке проводился этап проектирования. На серьезной научно-исследовательской базе, где были задействованы архивы не только Беларуси, но и зарубежных стран. В частности, исторические справки создавались на основе документов, хранящихся в фондах Литвы, Польши и Италии.

Так, на планах 18 века были видны очертания так называемой мерной избы - небольшого подсобного помещения. Но никаких следов не осталось. Сейчас обнаружены фундаменты. Все работы на замке проходят согласно археологической методике под надзором специалистов института истории Академии наук Беларуси. 

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