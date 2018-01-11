Определены финалисты национального отбора на "Евровидение-2018"

11 Января 2018 19:05

Главная музыкальная интрига дня - только что жюри национального отбора на "Евровидение-2018" определило финалистов проекта.

За путевку на международный песенный конкурс в Лиссабон поборются 11 претендентов.



Их имена:

1. ALEN HIT, "I don’t сare"

2. Adagio, "Ты і я"

3. Lexy, "Ain’t you"

4. Софья Лапина, "Gravity"

5. Napoli, "Chasing rushes"

6. Alekseev, "Forever"

7. Анастасия Малашкевич, "World on fire"

8. Гюнешь, "I won’t cry"

9. Кирилл Гуд, "Deja Vu"

10. Радиоволна, "Subway lines"

11. Shuma, "Хмаркі"

Напомню, сегодня в Белтелерадиокомпании состоялось прослушивание. Около сотни артистов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Великобритании представили свои композиции на суд жюри. Сайт медиахолдинга вел прямую трансляцию прослушивания. Только на www.tvr.by за первым этапом национального отбора следили 10 тысяч зрителей, на YouTube – на несколько десятков тысяч больше.

Уже во вторник финалисты определятся, в каком порядке выходить на сцену. В полдень в Белтелерадиокомпании состоится жеребьевка. Само же финальное шоу запланировано на 16 февраля. В прямом эфире зрители и жюри выберут победителя проекта, который представит Беларусь на "Евровидении-2018".