Колядки отметили в столице Франции

21 Января 2018 15:08

В Париже уже в третий раз отметили белорусские колядки. В празднике приняли участие представители белорусской диаспоры и госорганов Франции. Свои умения продемонстрировали мастера из Березовского района. А в исполнении ансамбля "Заранак" прозвучали белорусские народные песни.

Все участники также попробовали рождественские блюда белорусской кухни. Сегодня колядки отметят в Лионе.