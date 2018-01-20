Культура
21 Января 2018 15:08
Колядки отметили в столице Франции
В Париже уже в третий раз отметили белорусские колядки. В празднике приняли участие представители белорусской диаспоры и госорганов Франции. Свои умения продемонстрировали мастера из Березовского района. А в исполнении ансамбля "Заранак" прозвучали белорусские народные песни.
Все участники также попробовали рождественские блюда белорусской кухни. Сегодня колядки отметят в Лионе.
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