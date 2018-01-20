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Колядки отметили в столице Франции
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21 Января 2018 15:08

Колядки отметили в столице Франции

В Париже уже в третий раз отметили белорусские колядки. В празднике приняли участие представители белорусской диаспоры и госорганов Франции. Свои умения продемонстрировали мастера из Березовского района. А в исполнении ансамбля "Заранак" прозвучали белорусские народные песни.

Все участники также попробовали рождественские блюда белорусской кухни. Сегодня колядки отметят в Лионе.

  

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