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"Историю Финляндии" на белорусском языке презентовали в Республиканском институте высшей школы
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20 Декабря 2017 15:30

"Историю Финляндии" на белорусском языке презентовали в Республиканском институте высшей школы

Идею создания книги, основные тезисы и знаковые даты лично рассказал сам автор издания. В конференц-зале прошла лекция с белорусскими студентами и исследователями истории.

Издание книги приурочено к вековому юбилею независимости Финляндии. В течение года прошло свыше трех тысяч праздничных мероприятий как в самой стране, так и в других государствах. "История Финляндии" переведена на 15 языков. Белорусским изданием занималась Ольга Ризмакова.

  

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