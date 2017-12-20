Культура
20 Декабря 2017 15:30
"Историю Финляндии" на белорусском языке презентовали в Республиканском институте высшей школы
Идею создания книги, основные тезисы и знаковые даты лично рассказал сам автор издания. В конференц-зале прошла лекция с белорусскими студентами и исследователями истории.
Издание книги приурочено к вековому юбилею независимости Финляндии. В течение года прошло свыше трех тысяч праздничных мероприятий как в самой стране, так и в других государствах. "История Финляндии" переведена на 15 языков. Белорусским изданием занималась Ольга Ризмакова.
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