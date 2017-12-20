"Историю Финляндии" на белорусском языке презентовали в Республиканском институте высшей школы

20 Декабря 2017 15:30

Идею создания книги, основные тезисы и знаковые даты лично рассказал сам автор издания. В конференц-зале прошла лекция с белорусскими студентами и исследователями истории.

Издание книги приурочено к вековому юбилею независимости Финляндии. В течение года прошло свыше трех тысяч праздничных мероприятий как в самой стране, так и в других государствах. "История Финляндии" переведена на 15 языков. Белорусским изданием занималась Ольга Ризмакова.