Александрия вновь собирает друзей!

Международный фестиваль - праздник народного творчества вновь пройдет на берегу Днепра. Мероприятие традиционно посетит Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня агрогородок превратится в одну большую концертную площадку. Полторы тысячи артистов из семи стран, в том числе - из России, Украины, Прибалтики, Польши и Германии представят свои народные традиции (творчество и угощения). Фестивальная площадка в этом году расширилась. Гостей ждет насыщенная программа гуляний: город ремесленников, национальная кухня, подворья. Здесь можно приобрести сувениры и даже попариться в настоящей бане. Финалом грандиозного шоу станет праздничный фейерверк.

Завтра праздник продолжится. В воскресенье в Александрии - День культуры Украины.

Творческий десант украинских артистов впервые выступит на празднике Купалье. Кроме того, на улицах агрогородка развернется "Сорочинская ярмарка" - с национальными ремеслами и вышиванками. Также зрителей ждет перформанс от конного театра "Киевская Русь" и концерт мастеров искусств Украины. Специально для него техническая команда привезла эксклюзивное оборудование.

Агрогородок Александрия - не последний пункт большого тура. Делегация отправится в Гомель, а также Витебск. Украинские артисты примут участие в концерте-открытии Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", а также выступят в концерте "Ритмы лета".