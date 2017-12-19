16 Декабря 2017 15:16

Ноу-хау из Бреста! Впервые в Беларуси разработано программное обеспечение, которое позволяет контролировать донорскую кровь на уровне от вены до вены. Совместный проект IT-специалистов и медиков проходит тестирование на региональном этапе, а в перспективе станет республиканским. Инновационные разработки осуществляют резиденты Брестского технопарка. А всего здесь уже более 30 предприятий. Какие же инновации они предлагают, узнала Виктория Потоня.

Эта команда молодых айтишников разрабатывает мобильное приложение для смартфонов, которое позволит оказаться в определенном месте за считанные минуты. Виртуально. Чтобы разведать обстановку, отправляется запрос. И на телефон поступают ответы от людей, которые находятся в радиусе его действия. Свою разработку программисты назвали "Репорт", в переводе - "обратная связь". Сейчас IT-продукт находится в тестовом режиме, а в начале года его планируют запустить в общее пользование по всему миру. Еще один резидент Брестского технопарка работает над уникальным проектом "Донор". Компьютерная разработка позволяет контролировать передвижение донорской крови на всех этапах, от вены до вены.

Принцип проекта в том, что вся информация о доноре находится в своеобразной электронной карточке. Некачественный продукт система блокирует.

Сейчас программная разработка тестируется в 10 больницах и поликлиниках региона. Основная площадка - областная станция переливания крови. Уже в следующем году опыт планируют распространить по всей стране и задействовать более 450 учреждений здравоохранения.

Найти донора в режиме онлайн по компьютеру или смартфону можно за несколько минут. В экстренной ситуации ресурс сам найдет необходимый фенотип. Плюсы и минусы разработки медики уже оценили.

Экологический и энергоэффективный проект реализовывает и это предприятие по изготовлению оборудования для переработки полимеров. Пластиковые бутылки, пленка очищаются и попадают на вторичную переработку. Агрегаты - собственная разработка резидентов парка. Похожие линии экспортируются в Россию, Казахстан, Прибалтику и Польшу.

Сегодня резидентами Брестского технопарка являются более 30 предприятий. 40 % из них задействованы в сфере информационных технологий.

Также резиденты технопарка имеют некоторые преимущества в налогообложении и аренде помещений. Но главное, здесь рождаются новые полезные идеи, которые имеют шанс реализоваться.