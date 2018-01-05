Руководитель кукольного театра "Капялюш" представляет батлейку

6 Января 2018 15:34

В его руках куклы оживают. Так говорят о руководителе народного кукольного театра "Капялюш" из Новополоцка. Андрей Ретиков увлекается батлейкой. Он - главный режиссер, сценарист, декоратор и даже модельер. Первый спектакль поставил более 20 лет назад. Премьера прошла как раз перед Рождеством - в батлейке же всегда преобладали именно библейские сюжеты. Марина Романовская побывала в кукольной мастерской.

Андрей Ретиков вспоминает: первую постановку он показал зрителям более 20 лет назад. Тогда в руках мастера ожили колоритная Баба Каргота, Дед Лесовик. Премьера проходила в скромных декорациях, но под бурные аплодисменты. Персонажи и сейчас хранятся в мастерской.

Главный режиссер, сценарист, декоратор, модельер. Андрей Ретиков сочетает самые разные роли. Его голосом разговаривают баре в красивой одежде, цыганка, которая обещает предсказать судьбу, суетливая дама - постоянная посетительница салонов красоты. Многие персонажи из реальной жизни.

Раньше в батлейке преобладали библейские сюжеты о Рождестве Христовом. Кстати, и свое название батлейка берет от города Вифлеем, где появился на свет Спаситель.

После в батлейке стали оживать самые разные события и истории. Больше стало и персонажей. В Беларуси известно несколько видов батлеечного театра. В каждом регионе - свое отличие.

Сценой для батлейки обычно служил двухэтажный деревянный ящик. Постановки проходили в верхнем и нижнем ярусах. Чаще всего кукол делали из дерева. Костюмы для героев шили из ярких тканей.

Шикарных декораций для этого захватывающего действия не надо. Такие постановки были популярными несколько веков назад в Витебской губернии. Теневой театр Андрей Ретиков реконструировал по описаниям и рисункам. Премьера прошла в январе два года назад.

Если собрать всех героев, не сомневается Андрей Ретиков, хватит на настоящий музей. А пока куклам не до отдыха в экспозиции. Рождество - время для гастролей и искренних встреч со зрителями.